عشرات القتلى في زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الصين

شفق نيوز/ قتل ما لا يقل عن 118 شخصاً في زلزال بلغت قوته 6.2 درجات ضرب ليل الاثنين مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين ما أدى إلى انهيار أبنية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، فيما تنكب فرق الإنقاذ على إزالة الركام وسط درجات حرارة صقيعية.

وقال مسؤولون محليون إن 105 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 400 بجروح في مقاطعة غانسو بعدما ضرب الزلزال قرابة منتصف الليل. وذكرت محطة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" أن 13 آخرين قتلوا وأصيب مئة في مدينة هايدونغ في مقاطعة تشينغهاي المجاورة.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالكثير من السكّان للهروب إلى الشوارع.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع. وأكّدت شينخوا أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء.

وكان مركز زلزال ليل أمس على بعد خمسة كيلومترات من الحدود بين غانسو وإقليم مجاور. وذكرت وكالة "شينخوا" أن سكان أجزاء كثيرة من إقليم تشينغهاي شعروا بهزات قوية. وأفادت "شينخوا" بأنه تم إرسال نحو 3500 من فرق الإنقاذ إلى منطقة الكارثة، مضيفة أن الجيش والشرطة يشاركان أيضا في أعمال الإنقاذ.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ.