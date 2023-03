عشرات القتلى اثر اصطدام قطاري شحن وركاب في اليونان.. فيديو

شفق نيوز/ سقط 26 قتيلا على الأقل و85 جريحا في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان مساء الثلاثاء، بحسب ما أعلنت فرق الإطفاء فجر الأربعاء.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحافيين إنه "حتى الآن تم العثور على 26 شخصا موتى. لقد أصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة"، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "آنا"، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكبا، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد، بحسب المصدر نفسه.

من جهتها قالت قناة "إرت" التلفزيونية العامة إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، مشيرة إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددا من الركاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

وبحسب موقع "أونلاريسا" الإخباري المحلي فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف لإنقاذ "عشرات الجرحى".

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ليلا.

ونقلت "آنا" عن فرق الإسعاف أن الحادث أسفر عن سقوط "عشرات الجرحى، كما تمّ العثور على العديد من الأشخاص فاقدين الوعي أو موتى".

ونقلت صحيفة بروتوثيما المحلية عن أحد الناجين ويدعى لازوس قوله "لقد عشنا تجربة مروّعة للغاية".

وأضاف "أنا لم أصب بجروح، لكنّي ملطّخ بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجواري".

#Greece train crash: At least six people are said to have died and more left injured after two trains collided. Witnesses at the scene of the crash near Tempe shortly after midnight on Wednesday described an intense fire on one of the carriages.#τεμπη pic.twitter.com/BAqY55ObpS