عشرات القتلى بقصف للدعم السريع على مخيم للنازحين غربي السودان

شفق نيوز- الخرطوم

أفادت غرفة الطوارئ الطبية في مخيم "أبو شوك" للنازحين غربي السودان، يوم الجمعة، بمقتل 75 شخصاً في قصف بطائرة مسيرة استهدف المخيم.

ونفّذت قوات الدعم السريع هجومها أثناء تقدمها في محاولة للسيطرة على آخر مدينة تحت سيطرة الجيش في دارفور.

وقالت المجموعة الإغاثية إن "مسيَّرة انتحارية" استهدفت مسجداً أثناء تجمع للنازحين في المخيم بمدينة الفاشر بإقليم دارفور و"تم انتشال جثثهم من حطام المسجد".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الدعم السريع على الحادث.

والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور وآخر مدينة كبيرة في الإقليم الشاسع ما تزال تحت سيطرة الجيش وحلفائه، بعد أكثر من عامين من بدء الحرب مع قوات الدعم السريع.

وتحاصر قوات الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم الفاشر التي يقطنها نحو 260 ألف مدني، نصفهم من الأطفال، في ظل انعدام شبه كامل للمساعدات الإنسانية، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب في السودان منذ بدئها في نيسان/ أبريل 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين.