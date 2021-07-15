عشرات العائلات تغادر مخيم الهول السوري

شفق نيوز/ غادرت عشرات العائلات السورية، يوم الخميس، مخيم الهول في شرق الحسكة باتجاه مدينة الرقة وريفها.

وقرر المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية السماح للعائلات السورية الراغبة بالخروج من مخيم الهول في تشرين الأول العام ٢٠١٩.

ويقطن في المخيم حاليا 16100 عائلة (59265 شخص) بحسب إحصائيات إدارة المخيم.

وقال مصدر إداري من مخيم الهول لوكالة شفق نيوز، "خرج اليوم دفعة جديدة من النازحين السوريين مكونة من 82 عائلة تضم 299 شخصاً ينحدرون من الرقة وريفها".

وأوضح المصدر أن "إدارة المخيم مستمرة في تسيير رحلات للسوريين الراغبين بالخروج من مخيم الهول".

وتعد هذه الدفعة الجديدة، السابعة عشر بعد مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية وشيوخ العشائر لإخراج السوريين من المخيم.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي عائلات وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا.