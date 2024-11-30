عشرات العائلات السورية تتدفق لمغادرة حمص نحو لبنان

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، بأن عشرات العائلات السورية تدفقت نحو لبنان، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل وبالتزامن مع التطورات الاخيرة على الساحة السورية.

وقال في بيان، إن مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي شهدت خلال الساعات القليلة الماضية وصول عشرات العائلات والأفراد من مختلف المحافظات السورية بهدف التوجه إلى لبنان بمساعدة عدد من المهربين.

ونقل المرصد عن نشطاء في حمص ببدء توافد سيارات المهربين إلى نقطة جسر ومدخل مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، والتي تعتبر نقطة التجمع للراغبين بالسفر إلى لبنان، ليبدأ على إثرها سائقي السيارات الخاصة (مهربين) بالعمل على نقلهم عبر اوتوستراد حمص- طرطوس باتجاه الحدود السورية-اللبنانية وتحديداً إلى منطقة وادي خالد الحدودية بين البلدين.

وأكد نشطاء المرصد أن المهربين يقومون بنقل أكثر من عشرة أشخاص ضمن السيارة الواحدة من نوع (تكسي والمخصصة لنقل خمسة أشخاص فقط) الأمر الذي يقبل به الركاب مرغمين نظرا لعدم توفر البديل أمامهم.

وأكد عدد من المسافرين للمرصد، أن الركاب يرضخون لجشع المهربين الذين يتقاضون 100 دولار أمريكي عن الراكب الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن تهافت العشرات من العائلات والأفراد للسفر نحو لبنان بعد توقف الحرب الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع المعركة التي تم افتتاحها شمال سوريا وتحديداً ضمن ريف إدلب ومحافظة حلب في عملية "درع العدوان".