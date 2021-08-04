عشرات الجرحى بمواجهات بين محتجين والأمن اللبناني بذكرى كارثة المرفأ

شفق نيوز/ سقط عشرات الجرحى جراء مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية في بيروت، وذلك أثناء إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت اليوم الأربعاء.

ووقعت المواجهات أمام البرلمان اللبناني، حيث استخدم القوى الأمنية مدافع المياه وأطلقت الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة 54 شخصاً جراء المواجهات

وانطلقت المظاهرات بناء على دعوة أطلقتها أحزاب ومجموعات معارضة ومحامون وأطباء ومهندسون وأهالي ضحايا الانفجار، حيث التقت المسيرات قرب المرفأ كما تجمع آخرون أمام مجلس النواب ومقر وزارة العدل.

وفي بيان بمناسبة ذكرى الانفجار، قال نجيب ميقاتي، الذي تم تكليفه الشهر الماضي بمحاولة تشكيل الحكومة، إنه يقول للجميع بلا استثناء في هذه المناسبة المؤلمة إن لبنان أصبح في خطر.