عشرات الجامعات الإسبانية تهدد بتعليق تعاونها مع إسرائيل

شفق نيوز/ أبدت الجامعات الإسبانية، استعدادها لتعليق تعاونها مع أي مؤسسة تعليمية إسرائيلية لا تعرب عن "التزام واضح بالسلام"، مع احتدام الحرب في غزة.

واكتسبت الاحتجاجات الطلابية زخما في جميع أنحاء أوروبا الغربية في الأسابيع الأخيرة حيث طالب المتظاهرون بوقف إراقة الدماء في غزة وقطع العلاقات مع إسرائيل، مستلهمين في تحركهم التظاهرات التي اجتاحت الجامعات الأميركية.

وفي بيان، دان مجلس الجامعات الإسبانية "كرو" أعمال العنف وأعلن عن دعمه للاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا.

وفي إسبانيا، بدأ الاحتجاج الأول في 29 أبريل في جامعة فالنسيا في شرق البلاد، حيث نصب الطلاب حوالي عشرين خيمة للمطالبة "بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة".

وأعقب ذلك احتجاج مماثل بالخيام في جامعة برشلونة، قبل أن تمتد المعسكرات هذا الأسبوع إلى مدريد وإقليم الباسك شمالي البلاد وأليكانتي شرقا ومنطقة الأندلس جنوبا.