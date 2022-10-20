عسكري ميداني.. واشنطن تكشف طبيعة الدور الإيراني ضد أوكرانيا

شفق نيوز/ كشف البيت الأبيض الامريكي، مساء اليوم الخميس، عن امتلاكه أدلة على وجود عناصر مسلحة إيرانية على الأرض في شبه جزيرة القرم، لمساعدة القوات الروسية بشن هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن تقديرات بلاده تشير إلى "وجود عسكريين إيرانيين على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات".

وأضاف كيربي، أن "الإيرانيين في القرم كانوا مدربين وعناصر دعم تقني وأن الروس كانوا يوجهون المسيرات التي ألحقت أضرارا بالغة ببنى تحتية أوكرانية".

وأشار المتحدث الأمريكي، إلى أن "طهران الآن منخرطة مباشرة على الأرض، ومن خلال توفير أسلحة يطال تأثيرها مدنيين وبنى تحتية مدنية في أوكرانيا".

وأكد أن الولايات المتحدة "ستبذل السبل كافة لكشف وردع ومواجهة إمداد إيران لتلك الذخائر ضد الشعب الأوكراني، كما ستواصل تطبيق كل العقوبات على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية".