عزرائيل "صيدنايا" يتصدر منصات التواصل.. ما قصته؟

شفق نيوز/ تصدر اسم أوس سلوم الملقب بـ"عزرائيل صيدنايا" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تداول مدونون صورا لسلوم بالإضافة إلى فيديو للمعتقل السوري مازن حمادة الذي قتل تحت التعذيب في سجون الأسد، يتحدث فيه عن السجان ذاته، كما انتشرت صور لسلوم قيد التوقيف.

وأعلنت غرفة عمليات "ردع العدوان" لاحقا القبض على "عزرائيل صيدنايا" المتهم بقتل وتعذيب العديد من السجناء، موضحة أن القبض على المتهم أتى خلال عمليات التفتيش التي جرت الخميس بحثاً عن " فلول الأسد" في عدة مناطق بحمص.

وبدأت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص بوسط البلاد، بحثاً عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس الخميس، عن مسؤول أمني قوله إن "وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، وعكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا".