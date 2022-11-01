"عرين الأسود" في انتخابات الكنيست الإسرائيلي 

شفق نيوز/ انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لورقة انتخابية أدلى فيها أحد المقترعين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، كتب عليها "عرين الأسود.. مخيم جنين مر من هنا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الورقة بشكل كبير، حيث علق أحدهم قائلا: "انتخاب عرين الأسود اليوم في إحدى قاعات الانتخاب بالداخل المحتل".

ويصوت الاسرائيليون، اليوم الثلاثاء، في خامس انتخابات خلال أقل من 4 سنوات، يسعى فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى السلطة.

و"عرين الأسود" مجموعة مسلحة من الفلسطينيين ظهرت في عام 2022 في مدينة نابلس، وهم من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتتخذ من البلدة القديمة في مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة) مقراً لها،

https://twitter.com/RaniahhhhSultan/status/1587478900011159557

https://twitter.com/abdullahabujam6/status/1587482265982062593