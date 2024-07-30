عرب كركوك يرشحون راكان الجبوري لـ"منصب المحافظ" ويدعون لـ"حكومة توافقية"

شفق نيوز/ أعلنت الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، راكان مرشحها لمنصب المحافظ، فيما أكدت أن العرب بانتظار اتفاق الكتل الاخرى للوصول الى صيغة نهائية للاتفاق.

وقال عضو المجموعة العربية في مجلس كركوك رعد صالح لوكالة شفق نيوز، إن "الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك موقفهم ثابت من حيث الموقف في المفاوضات بين العرب والكورد، وان المجموعة العربية موقفها ثابت من الاستحقاق الانتخابي وان منصب المحافظ هو استحقاق انتخابي ونعمل مع باقي الكتل للوصول الى صيغة توافقية في تشكيل ادارة محافظة كركوك ومجلس المحافظة".

ولفت صالح إلى أن "لدنيا مرشح واحد وهو رئيس السن للمجلس والمحافظ بالوكالة راكان سعيد الجبوري، وأن المفاوضات التي يرعاها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي خطوة مهمة لتقريب وجهات النظر ولكن في الجانب الثاني يقف الكورد متمثلة بالاتحاد الوطني الكوردستاني والذي يطالب بمنصب المحافظ".

وتابع أن" الكتلة العربية باعضائها الستة موقفها موحد ونعمل مع حليفنا التركمان وباقي الكتل لتشكيل حكومة توافقية لا يهمش فيها احد".

وحثّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني السبت، أعضاء مجلس محافظة كركوك على الاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة.

وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز/ يوليو الجاري برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً، وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم وبقي منصبا رئيس مجلس المحافظة والمحافظ معلقان رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.