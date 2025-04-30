عراقي يواجه حكماً بالسجن في أمريكا بتهمة تزوير الانتخابات ضد ترامب

شفق نيوز/ وجهت السلطات الأميركية، تهمة التصويت بشكل غير قانوني لعراقي يُدعى "عقيل عبد الجميل" والتي يصل حكم السجن فيها الى عام واحد، بعدما أدلى بصوته في انتخابات الرئاسة لعام 2020 رغم عدم حمله الجنسية الأميركية.

وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن "عبد الجميل، البالغ من العمر 45 عامًا، كان يقيم في ساوث غلينز فولز بولاية نيويورك عند ارتكابه المخالفة، حيث سجل للتصويت ضمن حزب المحافظين قبل الانتخابات بشهر واحد، وتبين لاحقًا أنه من مؤيدي الرئيس ترامب، رغم أن تصويته المخالف قد يصب في إطار الشبهات التي لطالما أثارها ترامب حول تزوير الانتخابات".

واضافت الصحيفة، انه "ورغم توجيه الاتهام، لم يتم توقيف عبد الجميل حتى الآن"، مؤكدا انه "إنه كان خارج الولايات المتحدة "منذ فترة طويلة جدًا"، مدعيًا أن "شخصًا آخر ربما استخدم رقمه الاجتماعي وهويته لارتكاب الجرائم".

وقال عبد الجميل: "إذا كنت قد صوت، فلا بد أنهم أرسلوا لي بطاقة اقتراع، لقد غادرت الولايات المتحدة منذ سنوات".

ويواجه عبد الجميل بحسب الصحيفة، "تهمة تصويت الأجانب، وهي جنحة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامًا واحدًا وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار".

وبينت انه "وفي تعليق رسمي، وصف المدعي العام بالإنابة جون ساركوني، تصرف عبد الجميل بأنه "عمل وقح وغير قانوني"، مؤكدًا "التزام وزارة العدل بملاحقة أي محاولات للإخلال بنزاهة العملية الانتخابية".