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عراقي ينفذ هجوما داخل قطار في ألمانيا ويوقع جرحى

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-14T15:17:03+0000
عراقي ينفذ هجوما داخل قطار في ألمانيا ويوقع جرحى

أعلنت السلطات الألمانية إصابة خمسة أشخاص بجروح، في هجوم بسكين نفذه رجل عراقي المولد في قطار كان في رحلة داخلية أمس الجمعة.

وقال هربرت رول وزير الداخلية في المقاطعة، إنه "وفقا للمعلومات الحالية، فإن الجاني رجل يبلغ من العمر 31 عاما، من سكان شمال الراين فستفاليا، ولد في العراق".

وأضاف أن "المهمة الآن هي تحديد دوافع هذا الرجل، وما إذا كان هناك بالفعل دافع على خلفية تطرف إسلامي".

وأوقع الهجوم أربعة من المصابين عولجوا في المستشفى من جروح في أيديهم ووجوههم ورؤوسهم، في حين طعن أحد الضحايا في شفرة الكتف، ولم يكن أي منهم في حالة خطرة، كما أصيب المهاجم بجروح ونقل إلى عيادة طبية.

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