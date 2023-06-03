عراقي بحوزته أسلحة.. القضاء الأمريكي يحكم على "الحكيم" بالسجن

شفق نيوز/ أعلن القضاء الأميركي، اليوم السبت، الحكم على مواطن عراقي بالسجن خمس سنوات لحيازته أسلحة نارية وذخائر بشكل غير قانوني في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، إن العراقي فايريس الحكيم (43 عاما) أرسل رسالة تهديد نصية في حزيران 2021 تحتوي على فيديو لزوجته وهو يهددها بمسدس".

وأضاف أن "المحققين عثروا بعدها في غرفة نوم الحكيم على ستة أسلحة نارية و34 مخزن عتاد مسدس (7 منها ذات سعة عالية)، بالإضافة إلى أكثر من 2600 طلقة ذخيرة".

وأكد البيان أنه "كان قد اعتقل عدة مرات سابقة بتهم جنائية مختلفة، بينها الاعتداء والسرقة والعنف الأسري وحيازة المخدرات وتدمير ممتلكات".

وقالت الوزارة إن "العراقي أقر في يناير 2023 بالذنب أمام محكمة فيدرالية، وأنه مواطن أجنبي موجود في الولايات المتحدة بصفة غير قانوني وبحيازته سلاح ناري وذخيرة."

وأشار البيان كذلك إلى أن "الحكيم سيٌّرحل إلى هولندا بعد انتهاء فترة عقوبته".