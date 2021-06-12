عراقيو الداخل لن يحجوا هذا العالم.. حُسم الأمر بقرار من السعودية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، يوم السبت، اقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة للجائحة في العالم.

وبهذا لن يتمكن العراق وسائر البلدان المسلمة، من إيفاد مواطنيها إلى مكة، لأداء مناسك الحج، للعام الثاني على التوالي.

ووفقا للوزارة السعودية، يحق لـ60 ألف حاج فقط من داخل المملكة أداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي، مشددة على ضرورة أن تكون "الحالة الصحية للراغبين في أداء المناسك خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاما) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين".

وأكدت أن "حكومة المملكة العربية السعودية تولي دوما سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها، امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكنهم من الوصول إلى المشاعر المقدّسة بكل يسر وسهولة".

ونوهت وزارة الحج السعودية، إلى أن المملكة "تشرفت خلال السنوات العشر الماضية فقط، بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج".