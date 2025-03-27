عراقيون وسوريون على المحك.. مقترح يثير مخاوف مزدوجي الجنسية في ألمانيا

شفق نيوز/ تسبّبت مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية في ألمانيا بجدل كبير بعد طرح اقتراح يقضي بإمكانية سحب الجنسية الألمانية ممّن يحملون جنسية مزدوجة، إذا ثبت دعمهم للإرهاب أو معاداة السامية أو أيّ تطرّف يهدف إلى تقويض النظام الديمقراطي في البلاد.

ونصّت إحدى الوثائق التمهيدية لمفاوضات تحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPD) على دراسة هذا الإجراء دستوريًا، شريطة ألّا يصبح المعنيّ عديم الجنسية.

ورغم تمسّك الاتحاد المسيحي بهذا المقترح، يُعارضه الحزب الاجتماعي الديمقراطي بحزم.

وقد أثار هذا الطرح موجة من القلق لدى حاملي الجنسية المزدوجة، خصوصًا أن المادة 16 من الدستور الألماني تحظر سحب الجنسية منعًا لأي استغلال سياسي من شأنه أن يحرم الأفراد من حقوقهم بسبب الأصل أو الرأي أو الدين.

ويُقدَّر عدد المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة في ألمانيا بنحو 5.8 ملايين شخص، لا يستطيع بعضهم التخلّي عن جنسياتهم الأصلية بحكم قوانين دولهم الأم.

يشكّل العراقيون والسوريون المقيمون في ألمانيا، بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إليها هربًا من الصراعات والحروب في بلدانهم، جزءًا مهمًا من المجتمع الألماني المتعدّد الثقافات، وقد حصل عددٌ منهم على الجنسية الألمانية بعد سنوات من الإقامة أو الدراسة أو العمل.

ويحذّر خبراء القانون من أن المقترح، في حال تطبيقه، قد يؤدّي إلى عواقب خطيرة تمسّ بالمبادئ الديمقراطية، وقد يُستغلّ مستقبلًا ضد فئات أخرى لأهداف مختلفة.