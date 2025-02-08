عراقجي يضع شرطاً للتفاوض مع ترامب

شفق نيوز/ اشترط وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت، تفاوض بلاده مع الولايات المتحدة أن لا يكون ذلك تحت وطأة سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال عراقجي في بيان، إن "رفع العقوبات يتطلب مفاوضات، ولكن ليس في إطار سياسة (الضغوط القصوى) لأنه (في هذه الحال) لن يكون الأمر مفاوضات بل شكلا من الاستسلام".

وجاء تصريح عراقجي بعدما حض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحكومة، أمس الجمعة، على "عدم التفاوض" مع واشنطن، معتبرا أن خطوة مماثلة ستكون "متهورة".

وبرر المرشد الأعلى موقفه بـ"خبرة" في التعاطي مع الولايات المتحدة التي لم تلتزم اتفاقات سابقة مع طهران.

وتوصلت إيران في 2015 إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا، يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية الصادرة بحقها.

لكن الرئيس دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 خلال ولايته الأولى وعاود فرض عقوبات شديدة على إيران رغم استياء شركائه الأوروبيين.

وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، أنه يؤيد "اتفاق سلام" مع إيران، مع تشديده على وجوب عدم حيازتها السلاح النووي.

في هذا السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول أمس الخميس، فرض عقوبات مالية على شبكة دولية "تسهل شحن ملايين من براميل الخام الإيراني بقيمة مئات ملايين الدولارات إلى الصين".

وشدد عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "إيران لا تريد التفاوض مع بلد يفرض عقوبات جديدة في شكل متزامن".