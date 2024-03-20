عذّبت طفلة إيزيدية حتى الموت.. "داعشية" ألمانية تخسر استئناف حكماً بالسجن لـ14 عاماً

شفق نيوز/ رفضت محكمة ألمانية، يوم الأربعاء، استئناف حكم بالسجن لـ14 اعاماً بحق إحدى نساء تنظيم داعش، والتي أدينت باستعباد طفلة إيزيدية بعمر خمس سنوات وتعذيبها حتى الموت.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن المحكمة رفضت الاستئناف، واصفة إياه بأنه "لا أساس له من الصحة بشكل واضح".

وأدينت المدعى عليها، وهي ألمانية تحولت إلى الدين الإسلامي في تشرين الأول/ اكتوبر 2021، بتهمتيّ "جرائم ضد الإنسانية من خلال الاستعباد الذي أدى إلى الوفاة"، والانتماء إلى "منظمة إرهابية" في الخارج، وحكم عليها في البداية بالسجن لمدة 10 سنوات، لكن محكمة فيدرالية أبطلت الحكم.

وانتهت جلسة النطق بالحكم الجديدة على المرأة، التي تم تحديدها فقط باسم جنيفر دبليو، بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية، في آب/ أغسطس 2023، بالحكم عليها بالسجن 14 عاما.

وتوفيت الطفلة الإيزيدية في مدينة الفلوجة بالعراق في آب/ أغسطس 2015، وفي المحاكمة الأصلية، وجدت المحكمة أن المدعى عليها لم تسع لمساعدة الطفلة التي كان زوج المرأة قد قيدها بالسلاسل في فناء منزلهم على الرغم من أن تقديم المساعدة كان "ممكناً".

وتم احتجاز جينيفر دبليو، البالغة من العمر الآن 32 عاماً، أثناء محاولتها تجديد أوراق هويتها في السفارة الألمانية في أنقرة عام 2016 وتم ترحيلها إلى ألمانيا.

وأدانت محكمة في فرانكفورت زوجها السابق، وهو مواطن عراقي تم تحديده فقط باسم "طه"، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 بارتكاب "جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وإيذاء جسدي أدى إلى الوفاة" وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.