عدد اللاجئين الاوكرانيين يقترب من عتبة الـ4.5 مليون شخص

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة هناك يقترب من عتبة الـ4.5 مليون شخص.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم السبت أن عدد اللاجئين الأوكرانيين بلغ أربعة ملايين و441663 شخصا على الأقل منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير الماضي (ما يمثل زيادة بأكثر من 59 ألف شخص خلال آخر 24 ساعة).

ويمثل ذلك أكبر موجة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ويشكل النساء والأطفال 90 بالمائة من هؤلاء اللاجئين، خصوصا وأن السلطات الأوكرانية لا تسمح للرجال المؤهلين لأداء الخدمة العسكرية بمغادرة البلاد.

من جانبها، أشارت منظمة الهجرة العالمية إلى أن نحو 210 آلاف شخص لا يحملون الجنسية الأوكرانية فروا من هذا البلد على خلفية النزاع.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في داخل أوكرانيا بـ7.1 مليون شخص، وفقا للبيانات التي نشرتها منظمة الهجرة العالمية في الخامس من أبريل، ما يعني أن أكثر من 11 مليون شخص على الأقل (أي أكثر من ربع عدد مواطني البلاد) اضطروا إلى ترك ديارهم على خلفية النزاع.