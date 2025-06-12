عددهم 242.. مصرع جميع ركاب الطائرة الهندية المنكوبة

شفق نيوز/ أفادت صحيفة إنديان إكسبريس، نقلًا عن الشرطة الهندية، بأن جميع من كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت اليوم الخميس في أحمد آباد، وعددهم 242 شخصا، لقوا حتفهم، بحسب رويترز.

وقال مفوض شرطة المدينة جي إس مالك "يبدو أنه لا ناجين في الحادث. وبما أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية تضم عددا من المكاتب، فقد سقط المزيد من الضحايا". ولم يُدلِ بتفاصيل بشأن الوفيات على الأرض، بحسب فرانس برس.

وأفادت الشرطة الهندية بنقل أكثر من 100 جثة إلى مستشفى في أحمد آباد بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس.

وأضاف عمال إنقاذ أن المزيد من الأشخاص محاصرون داخل المبنى، بحسب رويترز.

من جهتها، أعلنت الخطوط الهندية أن 169 هنديًّا، ومواطنين بريطانيين وبرتغاليين وكنديا هم من بين 242 شخصًا كانوا على طائرة الركاب التي تحطّمت الخميس في أحمد آباد.

وقالت الشركة المسيرة للرحلة، إن الطائرة من طراز بوينغ 787-8 كانت تقل "242 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم"، ومن بين الركاب البالغ عددهم 230، هناك "169 هنديًّا و53 بريطانيًّا وكنديا وسبعة برتغاليين"، بحسب فرانس برس.

وانتشرت مقاطع مذهلة ومروعة للحظة تحطم الطائرة التي كانت متوجهة إلى لندن، بحسب ما أكد مسؤولون في مطار أحمد آباد.