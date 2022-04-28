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أعدتها بولندا وأمريكا.. روسيا تكشف عن خطة لتقسيم أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-28T13:28:18+0000
أعدتها بولندا وأمريكا.. روسيا تكشف عن خطة لتقسيم أوكرانيا

شفق نيوز/ كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، يوم الخميس، عن وجود خطة تتضمن تقسيم أوكرانيا.

ونقل جهاز الإعلام التابع للاستخبارات الخارجية الروسية عن ناريشكين، قوله إن الخطة التي تضعها بولندا والولايات المتحدة الأمريكية تتضمن فرض سيطرة وارسو على أجزاء من الأراضي الأوكرانية.

ويُفترض أن تدخل القوات البولندية في بادئ الأمر إلى مقاطعات الغرب الأوكراني تحت يافطة حمايتها من "عدوان روسي".

ومن المفروض أن تغزو القوات البولندية الغرب الأوكراني من دون تفويض من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن بمشاركة "الدول الراغبة".

وأضاف ناريشكين أن المخابرات البولندية تبحث الآن عن عناصر يمكن التوصل إلى اتفاق معهم في المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية.

ومن الواضح أن ما تريد بولندا أن تفعله سيؤدي في النهاية إلى تجزئة أوكرانيا.

 

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