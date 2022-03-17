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إعدام سعودي قتل بناته الثلاثة "نحراً" في مكة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-17T08:03:14+0000
إعدام سعودي قتل بناته الثلاثة "نحراً" في مكة

شفق نيوز/  أفادت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الخميس، بأن السلطات المختصة نفذت حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على نحر بناته الثلاثة ومحاولة قتل زوجته النيجيرية.

وكان  مواطن يدعى بندر الزهراني، 33 عاما، قد أقدم عى ذبح بناته  الثلاثة، البالغ أعمارهن سنتين و4 سنوات و6 سنوات، في حي الروضة بمدينة مكة.

وأوضحت "عكاظ" أن جيران ذلك المواطن تنبهوا إلى أصوات صراخ واستغاثة، فسارعوا إلى المنزل لنجدة الزوجة التي لم تكف من الصراخ وطلب العون.

وقال الجيران أن الزوج الغاضب  كان قريباً من الإجهاز على شريكة حياته، لكنها نجت من الموت.

وأوضح بيان الداخلية أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وأدانته المحكمة.

والسبت الماضي، نفذت السعودية حكم الإعدام في 81 مدانا، وهو ما أدانته منظمات حقوقية، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه.

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