أعداد كبيرة من العمال المهاجرين في دول الخليج يغيّرون ديانتهم إلى المسيحية  

شفق نيوز/ رصدت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، ظاهرة إقبال عمّال أجانب في دول الخليج على المسيحية الإنجيلية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، نقلاً عن قساوسة، إن الإقبال على المسيحية الإنجيلية "يزدهر بهدوء وسط مجموعات المهاجرين في الخليج، حيث تقدم الكنائس المساعدة للعمال ذوي الأجور المنخفضة، الذين يواجهون انتهاكات مروعة في أوقات الأزمات".

وأجرت صحيفة الغارديان مقابلات مع قساوسة وأبرشيات كنائس، ووجدت أن المهاجرين في الخليج يقبلون على "الكنيسة الخمسينية".

وذكرت الغارديان أنّ العديد يرتادون الكنائس الخمسينية لأنها تركز أيضا "على احتياجات الناس في الحاضر - أي الصحة والثروة".

ونقلت عن القس "جون"، وهو اسم مستعار، قوله إن كنيسته تساعد المهاجرين الذين واجهوا "الاستغلال والمصاعب المالية والعبودية المنزلية والاعتداء الجنسي".

وتقول كاتبة التقرير (إيل هاردي)، إن الكنيسة الخمسينية، تسعى إلى جذب الأشخاص من المجموعات العرقية والمواطنين، التي تتجنب حكوماتهم معالجة الانتهاكات التي تطالهم في دول الخليج، خوفاً من قطع المساعدات السخيّة أو الاستثمارات التجارية.

وبحسب تقرير الغارديان، فإن الكنائس أصبحت مثل نقابات فعلية للعمّال المهاجرين، ونقطة اتصالهم الأولى عند مواجهتهم أزمة ما.

ونقلت عن القس قوله "إن ذهبت إلى السفارة، سيتحدثون مع ربّ عملك ويقحمون الشرطة المحليّة".

ولفتت إلى أنه لا يمكن التأكد من العدد الدقيق للمسيحيين في المنطقة، بسبب السرية التي تحيط بالتحوّل إلى ديانة أخرى في الخليج. لكنها ذكرت أنّ قادة الكنيسة والباحثين يتفقون على أن هناك أعدادًا كبيرة من العمال المهاجرين، الذين غيّروا ديانتهم في دول الخليج.