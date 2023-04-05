"عجز في الموازنة" .. الصليب الأحمر يلغي 1500 وظيفة العام الحالي والمقبل

شفق نيوز / أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إنها ستخفض نحو 1500 وظيفة، وستلغي العمليات في بعض المواقع بعد تراجع الميزانيات المخصصة للمساعدات الإنسانية، نتيجة عدم ايفاء الجهات المانحة بالمستوى المتوقع من التبرعات.

وقالت اللجنة، ومقرها جنيف، إن "مجلس إدارتها وافق الأسبوع الماضي على خفض بقيمة 475.30 مليون دولار في التكاليف لعام 2023 وأوائل عام 2024.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان "ستُخفض 1500 وظيفة تقريبا على مستوى العالم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة".

وأضافت "سيُغلق 20 موقعا على الأقل من بين 350 موقعا حاليا حول العالم، حيث يمكن لمكتب آخر تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر تغطية المنطقة على سبيل المثال، أو يمكن لشركاء المساعدة الإنسانية أو شركاء التنمية تولي الأمر. وسنقلل عدد برامجنا وسنغلق بعضا منها".

وذكرت اللجنة أن عددا من تعهدات المانحين بالتبرع في نهاية السنة لم يتحقق "بالمستوى الذي توقعناه" وأن التكاليف تجاوزت ما كان مزمعا في الربع الأخير من عام 2022.