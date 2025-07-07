"عثر عليه مشنوقاً".. انتحار مسؤول فرنسي كبير

شفق نيوز - باريس

عثرت السلطات الأمنية الفرنسية، يوم الاثنين، على جثة النائب الجمهوري أوليفييه مارليكس، مشنوقاً في منزله عن عمر يناهز 54 عاماً.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، أن "النائب الجمهوري وجد مشنوقاً في بيته بعد ظهر اليوم، في بلدة أني الواقعة شمال مدينة درو وسط فرنسا".

كما أكدت مصادر، لوكالة "فرانس برس"، أن "أوليفييه مارليكس، النائب عن الحزب الجمهوري في منطقة أور ولوار، والذي ترأس المجموعة البرلمانية اليمينية من عام 2022 إلى عام 2024، انتحر".

وكان مارليكس، يشغل سابقاً منصب رئيس كتلة حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية الفرنسية، وكان مستشاراً للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.