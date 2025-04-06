عبر 4 غارات.. موجة قصف أمريكية جديدة على مواقع الحوثيين

شفق نيوز/ شنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، أربع غارات على مواقع "أنصار الله" الحوثي في جزيرة كمران غرب محافظة الحديدة في اليمن، بحسب موقع "العربية/الحدث".

وفي وقت سابق، أقرت جماعة الحوثي بمقتل وإصابة العشرات بقصف أمريكي استهدف، الأسبوع الماضي، تجمعاً بمحافظة الحديدة.

كما أعلنت الجماعة، بعد منتصف ليل السبت، مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أمريكي بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، شمالي اليمن.

ومنذ منتصف مارس/آذار2025، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية "تضامناً مع غزة"، وفق تعبير الجماعة المتحالفة مع إيران.

في المقابل، استأنفت الولايات المتحدة شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين.