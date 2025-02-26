عبر منصة إلكترونية.. عملية نصب كبرى في مصر بمليارات الدولارات

شفق نيوز/ انطلقت في مصر عام 2024 منصة "أف بي سي" للتسويق الإلكتروني، مع وعود من قبل القيمين عليها بأنها قادرة على تحقيق أرباح للمشتركين بوقت قياسي ودون جهد كبير.

وفي 2025 نالت المنصة شهرة واسعة بين أوساط المواطنين من خلال حملة دعائية ممولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأطلق القيمون على المنصة مطلع الشهر الجاري تطبيقا على "غوغل بلاي" وآبل ستور" تم تحميله آلاف المرات.

اشترطت المنصة على المشتركين / المستثمرين اختيار باقات استثمارية، منها باقة بقيمة حوالي 200 دولار (11,200 جنيه مصري) تتيح لهم ربح مبلغ يقارب 9,5 دولار (495 جنيه مصري) يوميا.

خطاب يوحي بـ"التدين"

وبدأت فصول عملية الخداع تتوالى، حيث أفاد عدد من الضحايا أنه "كلما استثمرت أكثر، كلما حققت أرباح أكثر".

مع استلام المستخدمين للأرباح بدأت ثقة المواطنين تزداد. وما زاد من طمأنينة الضحايا تداول مقاطع فيديو يظهر فيها بعض القائمين على منصة "إف بي سي" وهم يتحدثون للناس في خطاب ترويجي، مستخدمين لغة بسيطة ومحمسة، وبمظهر يوحي بالتدين والصدق.

لكن الأمور لم تستمر على هذا المنوال، حيث حاول مستخدمون سحب أموالهم من المنصة دون أن يتمكنوا من ذلك، وبعد وقت قصير توقفت المنصة فجأة، وزعم مجلس إدارتها أنها تعرضت لهجوم سيبراني.

القلق تفاقم لدى المستثمرين مع اكتشافهم أن "أف بي سي" لا تخضع لأي رقابة من أي هيئة مالية، فتوجه المئات لمراكز الشرطة للتبليغ عن المنصة.

"بشبكات خارجية"

والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على القائمين على المنصة. وأوضحت الداخلية في بيان أنها تلقت خلال ثلاثة أيام بلاغات من أكثر من 100 مواطن بشأن المنصة، وأنهم تعرضوا لعملية احتيال.

وجاء في البيان الذي نشرته الداخلية على حسابها على إكس أن التحريات أسفرت عن قيام تشكيل عصابي "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية موجودين داخل مصر لهم ارتباط بشبكة بالخارج"، وأضاف أنه قام هؤلاء "بالاتفاق مع 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها بيانات وهمية لاستخدامها في تلقى وتحويل الأموال".

وتابع البيان "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 13منهم وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها مليون و270 ألف جنيه (قرابة 25 ألف دولار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

مليارات خلال أشهر

وأفادت صحف مصرية أن السلطات ألقت القبض على أحد القائمين على الشركة في محافظ البحيرة، شمال غرب مصر، يدعى "أحمد. ع" (36 عاما) ويعمل "سائق توك توك"، وتبين وجود عدة محاضر ضده في عدد من المحافظات المجاورة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أجهزة الأمن أنها تلقت بلاغات جديدة يوم الثلاثاء من عشرات المواطنين في محافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، تفيد بتعرضهم للاحتيال من قبل القائمين على منصة "إف بي سي" والاستيلاء على أموالهم.

كما تناقل رواد مواقع التواصل المصرية أنباء عن أن القائمين على "إف بي سي" تمكنوا من جمع مليارات الدولارات خلال الأشهر الماضية، عبر الاحتيال على أكثر من مليون شخص، وأن من بين هؤلاء تقدم 101 شخص فقط ببلاغات.