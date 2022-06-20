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عبر "عقيدة الاخطبوط".. اسرائيل تنقل المعركة مع طهران الى داخل الأراضي الإيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-20T13:55:19+0000
عبر "عقيدة الاخطبوط".. اسرائيل تنقل المعركة مع طهران الى داخل الأراضي الإيرانية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الإثنين، عن تكثيف إسرائيل عملياتها ضد المنشآت النووية والصاروخية وبرامج الطائرات المسيرة الإيرانية.

وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران جزء من استراتيجية جديدة سميت "عقيدة الأخطبوط"، مبينة ان "استراتيجية رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت تهدف لنقل المعركة ضد طهران إلى داخل الأراضي الإيرانية".

ولفتت الى أن "إسرائيل صعدت حملة هجماتها عبر استخدام طائرات مسيرة صغيرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية".

وأشارت الصحيفة الى أن "إسرائيل شنت أكثر من 400 غارة ضد إيران وحلفائها في سوريا منذ عام 2017".

وشهدت الأشهر الاخيرة تصعيداً غير مسبوق بين اسرائيل وايران، من خلال تفجيرات طالت بعض السفن الى مواقع عسكرية سرية، او عمليات قصف تطال مواقع في سوريا بما فيها مطار دمشق قبل ايام، واغتيالات كالتي جرت في ايران مؤخرا واستهدفت ضباطا وباحثين ايرانيين مرتبطين ببرامج علمية او نووية متطورة، وعمليات اختراق لطائرات مسيرة من لبنان باتجاه اسرائيل.

ويوم الاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الرد على افعال إسرائيل سيكون في مكانه وليس في دولة ثالثة.

وكشفت تقارير اسرائيلية خلال الايام الماضية عن احباط "محاولات" لاستهداف مجموعات من الاسرائيليين المتواجدين في تركيا، حيث اضطر الامن الاسرائيلي الى اخلائهم على عجل، من دون ان تحدد طبيعة التهديدات التي طالتهم ولا مواقعهم، لكنها ربطتها بمساع ايرانية ل"الانتقام" من اسرائيل.

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