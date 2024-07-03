عبر شركة "وهمية".. محتال سعودي يجني 5 ملايين دولار من ضحاياه

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، يوم الأربعاء، بأن مواطناً احتال على عدد من الأشخاص عبر شركة استثمار مالي "وهمية" وحصل منهم على نحو خمسة ملايين دولار، قبل أن يتم القبض عليه وإحالته للقضاء.

وبحسب التحقيقات التي نشرتها "واس"، فإن المحتال أوهم ضحاياه بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية "مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس النشاط ذاته، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية".

وأضافت أن السلطات المختصة أوقفت المواطن السعودي الذي استولى على نحو 18 مليون ريال (قرابة خمسة ملايين دولار) من ضحاياه، وأحالته إلى المحكمة المختصة، قبل أن يصدر بحقه حكم السجن والغرامة.

وقالت النيابة العامة السعودية، إن قضية الاحتيال تلك انتهت بصدور حكم بالسجن على المواطن لمدة سبع سنوات، وتغريمه مليون ريال (نحو 266 ألف دولار) بعد إدانته بجريمة احتيال مالي.

ولم يتضح عدد ضحايا الشركة الصورية، وما إذا كانوا قد استردوا أموالهم أو جزءا منها بعد توقيف المستثمر المحتال وسجنه وتغريمه. كما لم يتم الكشف عن اسم الشركة.

وحثت النيابة العامة السعودية في بيان، على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها.