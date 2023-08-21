"عبر تقنية الفيديو".. بوتين يشارك في قمة بريكس الـ15 نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة "بريكس" بصيغتها الـ15، في الفترة الممتدة ما بين 22 – 24 آب / أغسطس الجاري في مدينة جوهانسبورغ، عبر تقنية الفيديو.

وقال الكرملين في بيان رسمي، نقله موقع روسيا اليوم الرسمي، إن بوتين سيطلع المشاركين في القمة على أولويات الرئاسة الروسية للمجموعة خلال العام 2024.

ووفقا للبيان، ستتناول اجتماعات القمة بما فيها الاجتماعات غير الرسمية لقادة دول المجموعة، عددا من القضايا الموضوعية لأنشطة الجمعية، بما في ذلك مشاكل توسعها المحتمل، والأجندة العالمية والإقليمية، وآفاق مواصلة تطوير شراكة بريكس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها.

وأضاف البيان أنه من المقرر عقد اجتماع لقادة "الخمسة" في صيغة BRICS وBRICS Outreach، في إطار القمة، وذلك بمشاركة قادة أكثر من 50 دولة في العالم ورؤساء الهياكل التنفيذية للمنظمات الإقليمية.

وسيعقد منتدى أعمال بريكس، عشية انعقاد القمة، حيث سيتوجه الرئيس بوتين بكلمة للمشاركين فيها عبر تقنية الفيديو.

وأشار البيان، إلى أن وفدا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيكون حاضرا في جوهانسبورغ، للمشاركة الوجاهية في الاجتماعات.