عبر الإنترنت.. جامعة روسية تنظم لقاءً مع خريجيها العراقيين (صور)

شفق نيوز/ نظمت جامعة تامبوف التقنية الحكومية الروسية، يوم السبت، لقاء مع خريجيها العراقيين عبر الإنترنت، جرى خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

ومن المقرر أن يُعقد منتدى الخريجين العراقيين في جمهورية العراق خلال ربيع عام 2025، حيث ستتعاون جامعة تامبوف التقنية الحكومية مع البيت الروسي في العراق لتنظيم هذا الحدث.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الروابط بين الخريجين العراقيين الذين درسوا في روسيا والمؤسسات التعليمية الروسية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.