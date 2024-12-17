عبدي يقدم مقترحاً لتركيا: منطقة منزوعة السلاح بإشراف أمريكي

شفق نيوز/ قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، مساء الثلاثاء، إنه مستعد لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني بإشراف أمريكي، وذلك مع تصاعد التوترات مع تركيا.

وبحسب تدوينة على حسابه في منصة إكس، قال عبدي: "تهدف هذه المبادرة إلى معالجة المخاوف الأمنية التركية وضمان استقرار المنطقة بشكل دائم".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من واشنطن في مدينة منبج شمال سوريا حتى نهاية هذا الأسبوع.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن كشف مسؤولون أمريكيون كبار أن تركيا وحلفاءها من الفصائل يحشدون قوات على طول الحدود مع سوريا، مما أثار المخاوف من قرب توغل تركي على المواقع التي يسطر عليها الكورد في سوريا.