عبدي يعلن اتفاقاً مع إدارة سوريا الجديدة على رفض "مشاريع الانقسام"

شفق نيوز/ كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، يوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة.

وقال عبدي الأربعاء إن لقاء "إيجابياً" جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا "نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد"، بحسب تصريح مكتوب لوكالة "فرانس برس".

ومن جهتها، أعلنت مسؤولة في الإدارة الذاتية أنه بإمكان القوات الأمريكية والفرنسية تأمين حدود سوريا الشمالية، كاشفة أن محادثات جارية لتأمين الحدود، مبدية استعداد الإدارة لذلك.

وأعربت المسؤولة الكوردية عن أملها في أن تساعد فرنسا الإدارة الذاتية على إقامة علاقة جيدة مع تركيا، على حد قولها.