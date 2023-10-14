عبداللهيان يحدد "ساعة الصفر": قادة المقاومة أخبروني أن ردهم سيحدث زلزالاً في إسرائيل

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن لدى المقاومة إمكانيات كبيرة وإذا ردت فبإمكانها إحداث زلزال كبير للكيان الصهيوني.

وأضاف عبد اللهيان في بيان، قائلا: "قادة المقاومة أخبروني أنه في حال ردوا على العدوان الإسرائيلي فإن ذلك سيغير خارطة الأراضي المحتلة".

وأردف عبد اللهيان "السيد نصر الله رجل الميدان ولطالما كان له الدور الأبرز في تحقيق أمن لبنان والمنطقة".

وأكد عبد اللهيان أن "المقاومة لديها إمكانيات كبيرة وإذا ردت فبإمكانها إحداث زلزال كبير للكيان الصهيوني وهي وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة في هذه الحرب والإعلان عن ساعة الصفر في حال استمرار العدوان الإسرائيلي هو بيدها".

وشدد وزير الخارجية الغيراني أن "طهران والرياض متفقتان على دعم فلسطين وإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني".

في السياق، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية، وحمّلها مسبقا مسؤولية أي قصف لإسرائيل من لبنان.

وقال أدرعي إن "كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤليته الحكومة اللبنانية".

وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن أمس الجمعة جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، قتل صحفي وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي خلال التغطية لتطورات الوضع في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أنها "ستقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن مقتل وجرح صحفيين بنيران القوات الإسرائيلية أمس الجمعة".

وحذرت بالقول، إن "عدم وضع حد لاعتداءات إسرائيل سيشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والأمن الدوليين".