عباس يريد دخول غزة بمساعدة نتنياهو

شفق نيوز/ أورد موقع أكسيوس يوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن السلطة الفلسطينية أرسلت خطابا، الأحد، إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطلب فيه تسهيل زيارة رئيسها، محمود عباس، إلى غزة.

وذكر مراسل موقع أكسيوس، باراك رافيد، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه "سيتعين على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيوافق على زيارة عباس لغزة، أم لا".

وكانت السلطة الفلسطينية، أعلنت امس الأحد، عن قيامها بتحركات واتصالات دولية، تحضيرا لتوجه عباس، وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وتأتي الزيارة للتضامن مع أهل غزة الذين يعيشون في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، وللتأكيد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية" وبهدف "العمل على استعادة الوحدة الوطنية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن الاتصالات تتم بين السلطة الفلسطينية و"الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحادين الأوروبي والأفريقي (...) من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك".

وكان عباس أعلن في خطاب أمام البرلمان التركي، الخميس الماضي، أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع "جميع أعضاء القيادة الفلسطينية"، داعيا الى "تأمين الوصول إليها".