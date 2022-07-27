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عائلة سعودية شهيرة تستحوذ على أضخم حصة في شركة إسرائيلية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-27T19:44:23+0000
عائلة سعودية شهيرة تستحوذ على أضخم حصة في شركة إسرائيلية

شفق نيوز/ أصبحت أداة استثمار عائلية سعودية تربطها علاقات بأكبر بنك إسلامي في العالم أكبر مساهم في شركة بيانات التنقل الإسرائيلية "أوتونومو تكنولوجيز"، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ"، الأربعاء.

وقالت الوكالة إن "شركة ميثاق كابيتال، التابعة لعائلة الراجحي، ومقرها الرئيسي في الرياض، زادت مؤخرا من حصتها في الشركة التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها إلى 20.41 في المئة، وفقا لإيداع تنظيمي بتاريخ 20 يوليو".

ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية بين إسرائيل والسعودية، على الرغم من أنه يعتقد أن لديهما روابط أمنية ودفاعية تستند إلى مخاوفهما المشتركة بشأن طموحات إيران الإقليمية.

ونقلت الوكالة عن العضو المنتدب لشركة ميثاق كابيتال، محمد آصف سيماب، قوله: "نحن نحب الابتكار وثقافة التكنولوجيا التي تمتلكها إسرائيل، ونحاول إيجاد طرق للاستفادة من ذلك كجزء من عمليتنا الاستثمارية، نحن محايدون تجاه الدول والقطاعات".

وقالت "أوتونومو تكنولوجيز" في بيان لها: "نحن على دراية بميثاق ونرى أن زيادة حصتها هي تأييد لتقنيات واستراتيجية أوتونومو".

وأسست عائلة الراجحي مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، كما أن شركة "ميثاق كابيتال" هي بالفعل أكبر مساهم في شركة الإعلانات الرقمية الإسرائيلية "تريمور إنترناشيونال"، المدرجة في بورصة لندن، وفقا لبيانات بلومبرغ.

وشهدت "أوتونومو تكنولوجيز" انخفاضا حادا في سعر سهمها بأكثر من 80 في المئة هذا العام، كما انخفض سعر سهم تريمور، بنسبة 24 في المئة.

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