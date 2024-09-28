عائلات تفرّ من الضاحية الجنوبية لبيروت على وقع غارات إسرائيلية عنيفة

شفق نيوز/ فرّت مئات العائلات اللبنانية، بشكل عاجل، ليل الجمعة السبت، من الضاحية الجنوبية لبيروت، على وقع غارات إسرائيلية متتالية استهدفت معقل حزب الله وإنذارات بإخلاء مناطق عدة.

وجاءت الغارات ليلا بعد ضربات عنيفة استهدفت بعد ظهر الجمعة بحسب الجيش الإسرائيلي، "المقر المركزي" لحزب الله وأثارت بلبلة حول مصير الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعد ورود أنباء من وسائل إعلام إسرائيلية بأنه المُستهدف.

وبعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان بعض أحياء الضاحية بالإخلاء، شهدت العديد من شوارع بيروت، زحمة سير في توقيت غالبا ما تكون فيه فارغة تماما ومظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وفي حين كان الجيش الإسرائيلي يشنّ غارات عنيفة متتالية أضاءت سماء الضاحية الجنوبية، تجمّع رجال ونساء وأطفال في ساحة الشهداء في وسط العاصمة وكذلك على كورنيش عين المريسة، حيث افترشوا الأرض، وقد ارتسم القلق على وجوههم.

وأعاد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إصدار أوامر أخرى بالإخلاء لسكان عدد من المواقع في الضاحية الجنوبية ببيروت، ونقلت رويترز بعدها عن شهود عيان سماع دوي انفجارات بالعاصمة اللبنانية.

وقال رضوان مسلم وهو سوري لجأ قبل سنوات من حلب (شمال) الى حي الليلكي في الضاحية الجنوبية، إحدى المناطق التي استهدفتها الغارات الاسرائيلية لفرانس برس "كنا في المنزل وجاءنا تبليغ بضرورة إخلاء الليلكي تمهيدا لقصفها. أخذنا الاغراض اللازمة وحقائبنا مع هوياتنا وخرجنا".

وأكد الوالد لستة أبناء، أكبرهم 17 عاما وأصغرهم 3 سنوات "لا مكان لنا نبقى فيه والعودة للعيش في سوريا صعبة للغاية".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قُبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينيتش) أنه سيقصف ثلاثة مبان في ضاحية بيروت الجنوبية اتهم حزب الله بتخزين أسلحة فيها، وأمر السكان بإخلائها. ولاحقا نفى حزب الله وجود مخازن أسلحة في مبان سكنية، واصفا "ادعاءات" اسرائيل بـ"الكاذبة".

وسبق أن نشر المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، خرائط على منصة "إكس" تحدد مواقع المباني الثلاثة مع دعوة السكان لإخلاء فوري والابتعاد عنها لاخلاء لمسافة لا تقل عن 500 متر.

أسفرت الغارات العنيفة التي نفّذتها إسرائيل بعد ظهر الجمعة عن ستة قتلى على الأقلّ و91 جريحا، بحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية، في حين كانت فرق الإغاثة لا تزال تبحث بين الأنقاض على وقع غارات على محيطها.

وأشار تلفزيون المنار التابع لحزب الله إلى أن تلك الغارات أدت إلى تدمير سبعة مبان في المكان المستهدف.

ولم يصدر عن حزب الله أي تعليق حتى الساعة بشأن مصير نصرالله.