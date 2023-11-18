عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" تلجأ لقطر لإطلاق سراح ذويهم

شفق نيوز/ كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، أن عدداً من أهالي الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس" توجهوا إلى السفارة القطرية في العاصمة الألمانية برلين، للتوسط لدى الدوحة من أجل إطلاق سراح ذويهم.

وذكرت الإذاعة أن عائلات الرهائن التقوا بالسفير القطري في ألمانيا والذي أطلعهم بدوره على الخطوات التي تقوم بها بلاده لإطلاق سراح الرهائن، وفقاً لموقع "مونتي كارلو" الفرنسي.

وفي السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تم عقد اجتماع رسمي بين عدد من أهالي الرهائن الإسرائيليين والسفير القطري في لندن، وذلك بعد اجتماعات مشابهة جرت في هولندا وأخرى مع السفير القطري في واشنطن، حيث تركزت أسئلة عائلات الرهائن على شروط الصفقة المنتظرة لإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين في غزة.

وتأتي هذه اللقاءات قبل شكوى حادة اللهجة لهذه العائلات من امتناع الحكومة الأمنية المصغرة الإسرائيلية عن استقبالهم، وتضمن بيان العائلات الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية انتقادات حادة للقيادة السياسية.

وطالبت العائلات أعضاء الحكومة المصغرة باستقبالهم لإطلاعهم على تفاصيل الصفقة وشروط الحكومة الإسرائيلية في إطار هذه الصفقة، موضحين أنهم لم يتلقوا أي رد على طلبهم.

وفي الوقت نفسه تتابع المسيرة مشياً على الأقدام التي نظمتها عائلات الرهائن مسارها، من تل أبيب إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في القدس، ومن المنتظر أن تصل اليوم السبت، في محاولة للضغط على الحكومة.