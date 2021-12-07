عالم فيروسات روسي: "أوميكرون" لقاح حي مضاد لكورونا

شفق نيوز/ كشف عالم الفيروسات الروسي بيور تشوماكوف، يوم الثلاثاء، أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يتحول إلى لقاح حي مضاد لفيروس كورونا، مؤكدا أنه بعد الشفاء يصبح المريض محصنا حتى من المتغيرات المسببة للأمراض.

وقال تشوماكوف، وهو عضو مناظر في الأكاديمية الروسية للعلوم ، ورئيس مختبر تكاثر الخلايا في معهد "Engelgardt" الروسي، في تصريح صحفي "هناك رأي متفائل بأن متحور أوميكرون قد تسارع الآن خلال المرحلة الثانية من التطور".

واضاف "لقد أصبح أقل مسببا للأمراض، ولكنه في الوقت نفسه أكثر عدوى، وهو أمر جيد أيضا، لأنه بهذه الطريقة، ربما خلقت الطبيعة لقاحا حيا ضد فيروس كورونا. أي أن الأشخاص الذين يمرضون ويحملون هذه السلالة من الفيروس التاجي سيصبحون مقاومين للمتغيرات المسببة للأمراض".

وأوضح أنه مع ظهور سلالة "أوميكرون"، لن يكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق "وسنرى كيف سيتطور هذا، لأننا ما زلنا بحاجة إلى متابعة كيفية قيام أوميكرون بإزاحة السلالات المسببة للأمراض وكيف يؤثر ذلك على شدة المرض، وعدد المرضى في أسرة العناية المركزة".

وتابع تشوماكوف "ومع ذلك، فإن إجراءات الحجر الصحي هذه مرتبطة بإمكانيات الطب. إذا كان هذا يعطي فترة راحة للأدوية، فربما لن نرى المزيد من الحجر الصحي الجاد".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.