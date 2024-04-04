عالم أزهري يفجر مفاجأة عن عدد الملحدين في مصر

شفق نيوز/ كشف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في مصر أحمد كريمة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زيادة عدد الملحدين في مصر.

وقال كريمة خلال لقاء تلفزيوني، إن عددهم تجاوز الـ3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة، ولذلك لابد من تجديد الخطاب الديني طبقا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن القنوات الدينية تحولت إلى أبواق سياسية بعد 25 يناير وسب وقذف الفنانين والدعاة وكل المخالفين لهم في الرأي، موضحا أن الإعلام الديني ليس له أي دور مؤثر في الشارع المصري.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قائلا، "تعلمت أن أقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم ولم أحصد أي مكاسب مطلقا وأولادي لم يحصلوا على أي وظيفة".

المصدر: مصر تايمز - RT