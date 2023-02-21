عالم زلازل تركي يحذر من خطر حدوث زلازل تضرب 3 مناطق أبرزها قبرص

شفق نيوز/ حذر عالم الزلازل التركي المعروف ناسي جورور، الذي توقع حدوث زلازل في 6 شباط الجاري، من خطر حدوث زلازل قوية جديدة في قبرص وفي مقاطعتي بينجول وأضنة التركيتين.

وتعليقا على الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة في هاتاي التركية، قال العالم: "لقد حذرنا من زلزال في هاتاي.. لقد قلنا بضرورة الانتباه إليها".

وأضاف "هناك أضنة أيضاً لقد حذرنا كلا الجانبين. لقد تلقينا رسائل على تويتر تقول لا يمكننا دخول منازلنا لأنك قلت ذلك.. علينا تحذير شعبنا، وحكوماتنا، كضرورة للعلم وأخذ الحيطة وهذا واجبنا.. بالطبع، لم نكن نعرف الوقت. بالطبع، لم نتمكن من التحديد الدقيق، لكننا قلنا، مع بعد نظر علمي، كن حذرا بشأن هاتاي".

وبيّن العالم محذراً من ثلاث مناطق قد يصيبها الزلزال: "ينبغي إيلاء الاهتمام (لأضنة وبينجول وقبرص)، كما قلنا بعد زلازل كهرمان مرعش، احذروا هاتاي، احذروا أضنة، يمكن أن يحدث في أضنة إذا كانت 6.4 في هاتاي. لكننا لا نعرف متى. نعتقد أنه قد يكون هناك بعض النشاط في قبرص بعد زلزال مرعش. يمكن أن يحدث بشكل خاص في الجزء الشمالي من الجزيرة".

وفقا للعالم، في حال حدوث زلزال، يتم إطلاق الطاقة في أحد طرفي الصدع، ويتم نقل جزء من الطاقة إلى الطرف الآخر.

وقال: "بعد الزلازل في كهرمان مرعش، تم إطلاق طاقة صدع شرق الأناضول بالفعل. إن زلزالا في أضنة، إذا حدث، فسيتم إطلاق جزء كبير من الطاقة"، لافتا الى أن "زلازل يوم 6 شباط 2023 يمكن أن يكون لها تأثير على أضنة وبنجول وقبرص ويجب التحذير من الزلازل هناك".

وأشار مرة أخرى إلى خطر حدوث زلزال يهيمن على اسطنبول في السنوات المقبلة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات استعدادا لذلك.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث (AFAD)، أمس الاثنين، بوقوع زلزالين في مقاطعة هاتاي بقوة 6.4 و 5.8 على مقياس ريختر، بفاصل ثلاث دقائق، مع عشرات الهزات الارتدادية. وبحسب آخر المعطيات، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 213.