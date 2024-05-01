عالم الزلازل الهولندي ينشر الرعب بتحذير جديد لدول عدة

شفق نيوز/ أطلق خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، يوم الأربعاء، تحذيرًا جديدًا، بوقوع زلازل في القارتين الأمريكيتين (الشمالية والجنوبية).

‎وكان هوغربيتس، قد أفاد يوم الجمعة الماضي، بوجود نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها، وضربت فعلًا زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا، بعد ساعات.

‎واليوم الأربعاء، كتب فرانك، في منصة "إكس": "لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية مقبلة".

وأضاف أن المناطق المحتمل وقوع زلازل فيها هي تقريبية، وهي في الأمريكيتين، مرفقًا صورًا توضيحية نشرها على حساب "SSGEOS".

‎ويرأس الهولندي فرانك هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

‎يشار إلى أن خبير الزلازل هوغربيتس نال شهرة واسعة حين تنبأ بحدوث زلزال كبير، العام الماضي، وهو ما حدث فعلاً في فبراير/ شباط 2023، إذ ضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا والشمال السوري.

‎لكن عددًا من الباحثين رأوا أن الأمر لا يتعدى كونه مصادفة، وأن لا علاقة بين حركة الكواكب، والزلازل، كما أن لا أحد يمكنه التنبؤ بحدوث الزلازل إلا قبل وقت قصير جدًا لا يتعدى الدقائق.