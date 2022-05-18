عالمياً.. انخفاض يطرأ على اسعار الذهب بعد بيانات أمريكية

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الذهب، اليوم الاربعاء، متأثرًا ببيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة وتوقعات برفع أسعار الفائدة بقوة، رغم تراجع الدولار.

وتراجع سعر الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلى 1807.19 دولارات للأوقية بحلول 04:40 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ عند 1809.9 دولارات.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية بقوة في أبريل/ نيسان، مما يشير إلى استمرار قوة الطلب على الرغم من ارتفاع التضخم وتهدئة بعض المخاوف من أن الاقتصاد كان يتجه إلى الركود.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم امس الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي "سيواصل الدفع لتشديد السياسة إلى أن يتضح أن التضخم آخذ في الانخفاض، مضيفًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يفكر في التحرك بقوة أكبر إذا لم ينخفض التضخم بشكل واضح" .

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد ارتفاع التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يترجم إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

في غضون ذلك، تراجع الدولار، مما جعل السبائك أرخص لحاملي العملات الأجنبية مما حد من خسائر الذهب.

وتراجعت أسعار الفضة الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.52 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلى 947.50 دولارًا وارتفع البلاديوم 0.5٪ إلى 2036.13 دولارًا بعد أن ارتفع بنسبة 3٪ في وقت سابق.