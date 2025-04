أعاصير مدمرة تضرب الجنوب الأميركي وتحذيرات من "وضع يهدد الحياة"

شفق نيوز/ اجتاحت أعاصير وعواصف عنيفة، (مساء الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة)، مناطق واسعة من الجنوب والغرب الأوسط الأميركي، متسببة في أضرار جسيمة تمثلت في إسقاط خطوط الكهرباء والأشجار، وتدمير أسطح المنازل، ونثر الحطام على ارتفاع عشرات الأمتار في الهواء.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً طارئاً من إعصار في شمال شرق أركانسو، داعياً السكان عبر منصة "إكس" إلى البحث عن مأوى فوراً، محذراً من أن "الوضع يهدد الحياة".

وشملت التحذيرات عشرات التنبيهات من الأعاصير والعواصف الرعدية الشديدة في ولايات أركانسو، إلينوي، ميزوري، وميسيسيبي، حيث استمرت العواصف في اجتياح المنطقة خلال المساء.

🚨#BREAKING: A Tornado Emergency has been issued for an extremely large and violent tornado on the ground 📌#Lakecity | #ArkansasThe National Weather Service has issued a tornado emergency for Blytheville, Trumann, Lake city and Gosnell, Arkansas, as a confirmed, massive, and… pic.twitter.com/F1pWmcBZ4T