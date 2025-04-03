أعاصير مدمرة تضرب الجنوب الأميركي وتحذيرات من "وضع يهدد الحياة"

شفق نيوز/ اجتاحت أعاصير وعواصف عنيفة، (مساء الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة)، مناطق واسعة من الجنوب والغرب الأوسط الأميركي، متسببة في أضرار جسيمة تمثلت في إسقاط خطوط الكهرباء والأشجار، وتدمير أسطح المنازل، ونثر الحطام على ارتفاع عشرات الأمتار في الهواء.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً طارئاً من إعصار في شمال شرق أركانسو، داعياً السكان عبر منصة "إكس" إلى البحث عن مأوى فوراً، محذراً من أن "الوضع يهدد الحياة".

وشملت التحذيرات عشرات التنبيهات من الأعاصير والعواصف الرعدية الشديدة في ولايات أركانسو، إلينوي، ميزوري، وميسيسيبي، حيث استمرت العواصف في اجتياح المنطقة خلال المساء.

🚨#BREAKING: A Tornado Emergency has been issued for an extremely large and violent tornado on the ground 📌#Lakecity | #ArkansasThe National Weather Service has issued a tornado emergency for Blytheville, Trumann, Lake city and Gosnell, Arkansas, as a confirmed, massive, and… pic.twitter.com/F1pWmcBZ4T — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 2, 2025

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية هذه الأحوال الجوية العنيفة إلى ارتفاع درجات الحرارة نهاراً، إلى جانب الغلاف الجوي غير المستقر، الرياح القوية، والرطوبة العالية القادمة من خليج المكسيك.

ومن المتوقع أن تتزايد مخاطر الفيضانات المفاجئة خلال الأيام المقبلة، مع تحول العواصف المتجهة شرقاً إلى عواصف فائقة القوة، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية الذي حذر من أن "العواصف القوية ستؤدي إلى فيضانات مفاجئة خطيرة ومهددة للحياة حتى يوم السبت"، مشيراً إلى إمكانية تساقط أكثر من 30 سنتيمتراً من الأمطار خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هذه الأحوال الجوية "نادرة الحدوث، وقد تقع مرة واحدة في الجيل أو حتى في العمر كله"، محذرة من أن "كميات هطول الأمطار والتأثيرات المحتملة قد تكون تاريخية".

ووفقاً لمركز التنبؤ بالعواصف في أوكلاهوما، فإن أكثر من 90 مليون شخص معرضون لخطر الطقس العنيف في منطقة واسعة تمتد من تكساس إلى مينيسوتا ومين.