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أعاصير قوية تقتل 5 أشخاص وتدمر أحياء بأكملها في امريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-26T05:06:09+0000
أعاصير قوية تقتل 5 أشخاص وتدمر أحياء بأكملها في امريكا

شفق نيوز/ لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص، مصرعهم، وأصيب العشرات، ودمرت أحياء بأكملها؛ إثر أعاصير قوية اجتاحت ولاية ألاباما الأمريكية، يوم الخميس.

وسُجلت حالات الوفاة المؤكدة في بلدة أوهاتشي، التي يقطنها نحو 1200 في الركن الشمالي الغربي من الولاية.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة كالهون، إن إعصارا دمر منازل واقتلع أشجارا وقطع خطوط الكهرباء. مضيفة أن فرق الإنقاذ تعتني بالناجين المصابين وتبحث عن ضحايا آخرين.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان.

وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي صفا من المباني بالقرب من أوهاتشي، تعرضت لدمار كلي أو جزئي.

وقالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: ”يواصل الطقس الخطير في التأثير على أجزاء من ولاية ألاباما، وأحث من هم في مسار هذه الأعاصير والعواصف على البقاء في حالة تأهب قصوى“.

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