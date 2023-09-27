عاصفة جديدة تضرب اليونان وتخلف أضراراً جسيمة

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة اليونانية، يوم الأربعاء، أن أمطاراً غزيرة هطلت على جزيرة أيفيا وسط البلاد، خلفت أضراراً جسيمة بالطرقات والمنازل وأدت انقطاع الكهرباء.

وقالت الحكومة إن التكيف مع تغير المناخ أصبح أولوية، فيما قامت فرق أطقم الجيش والبلدية بإزالة الأنقاض من الطرق القريبة من مدينتي ليمني ومانتودي اللتين ضربتهما الفيضانات في شمال الجزيرة، بحسب وكالة أسوشيتيد برس".

وأفادت خدمة الإطفاء بأنها تلقت عشرات المكالمات من الأسر التي غمرتها الفيضانات لطلب للمساعدة.

وما تزال السلطات في حالة تأهب في وسط اليونان والجزر المجاورة، حيث تسببت عاصفة ضخمة في أضرار جسيمة في وقت سابق، من هذا الشهر وخلفت 16 قتيلا.

وأوضحت الحكومة أن التقدير الأولي للأضرار تجاوز ملياري يورو (2.1 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إصلاح البنية التحتية وحدها حوالي 700 مليون يورو (735 مليون دولار).

وحصلت اليونان على وعود بتمويل طارئ من الاتحاد الأوروبي وتقوم بإعادة التفاوض بشأن تفاصيل حزم المساعدات الحالية لاستهداف المزيد من الأموال للتعامل مع الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات والفيضانات.