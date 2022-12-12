عاصفة ثلجية قوية تضرب ولايات الغرب الأمريكي

شفق نيوز/ ضربت عاصفة شتوية قوية، (ليل الأحد)، أجزاء من جنوب كاليفورنيا بأكثر من 7 بوصات من الأمطار فيما يتحسب المسؤولون لعدة أقدام من الثلوج في بعض المناطق من جبال الولاية عبر الغرب الأوسط.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية من أن العاصفة ستستمر في جميع أنحاء الغرب بينما "تتطور إلى عاصفة ثلجية محتملة" في الأيام المقبلة، وفقا لموقع USA Today.

ومن المتوقع أن يجتاح الجو السيء رقعة واسعة من البلاد من كولورادو إلى مينيسوتا من الاثنين إلى الأربعاء، مع تساقط الثلوج المصاحبة للرياح العاتية والأمطار المتجمدة.

وحذرت خدمة الطقس من أن "الثلوج الكثيفة ستجلب تأثيرات كبيرة على العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت "قد يصبح السفر مستحيلا"، قبل أسبوعين من موسم الأعياد حيث يزداد الإقبال على السفر بشكل كبير.

وقالت دورية الطريق السريع إنه تم إغلاق جزء من طريق كاليفورنيا السريع 89 بسبب الثلوج الكثيفة في منطقة بحيرة تاهو.

وقالت خدمة الطقس إن أجزاء من سييرا نيفادا يمكن أن تشهد 5 أقدام من الثلوج يومي الأحد والاثنين.

كما شهدت أجزاء من طريق I-80 وطرق أخرى فترات إغلاق.

ومنذ الجمعة، شهدت منطقة بحيرة تاهو الكبرى ما يصل إلى 48 بوصة من الثلوج، حسبما ذكرت خدمة الطقس.

كما حذرت الخدمة من ظروف السفر الخطيرة في الجبال والتي ستستمر حتى وقت مبكر، الاثنين، مع احتمال تساقط الثلوج الإضافية من 1 إلى 2 قدم في سييرا نيفادا.

وانقطعت الكهرباء عن ما يقرب من 22000 عميل حول بحيرة تاهو ليلة الأحد.

ولا يزال التحذير من عاصفة شتوية ساري المفعول في المنطقة ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من درجة التجمد خلال الليل.

وفي جنوب كاليفورنيا، كانت أجزاء من مقاطعتي فينتورا وسان لويس أوبيسبو تحت أكثر من 7 بوصات من الأمطار، حسبما ذكرت خدمة الطقس.

ومرت أكثر من 4 بوصات بعض مناطق مقاطعة لوس أنجليس، وكانت معدلات هطول الأمطار المحلية التي تصل إلى بوصة واحدة في الساعة تغرق أجزاء من جنوب غرب كاليفورنيا، حيث وصل إجمالي هطول الأمطار إلى ثلاث بوصات في بعض المناطق.

وكانت الفيضانات المفاجئة وتدفق الحطام مصدر قلق، لا سيما في المناطق التي دمرتها حرائق الغابات وبالقرب منها في المنطقة المنكوبة بالجفاف.

وشهدت مقاطعة سان لويس أوبيسبو "هطول أمطار غزيرة للغاية" مع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 ميلا في الساعة ليلة السبت، حسبما ذكرت خدمة الطقس.

وسقطت خطوط كهرباء متعددة ليلة السبت في المقاطعة مما تسبب في تعطل جميع خطوط الهاتف وهاتف الطوارئ، حسبما ذكرت إدارة شرطة جروفر بيتش.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من طقس قاس محتمل يومي الثلاثاء والأربعاء في أركنساس ولويزيانا وميسيسيبي وتكساس.

وقالت خدمة الطقس إن العواصف الرعدية الشديدة ستكون قادرة على إنتاج أعاصير ورياح مدمرة وبرد.

وذكرت خدمة الطقس أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الليل بالقرب من درجة التجمد خلال الليل لهذا الأسبوع في شمال كاليفورنيا وشمال غرب نيفادا مع تحرك العاصفة الشتوية من تلك المناطق.