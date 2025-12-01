عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتلغي مئات الرحلات الجوية

شفق نيوز– واشنطن

تسببت عاصفة ثلجية تضرب ولاية كولورادو ومناطق في شمال غرب الولايات المتحدة، يوم الاثنين، في تأخير أكثر من 8,500 رحلة جوية وإلغاء مئات الرحلات، وفق بيانات موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بإصدار تحذير من العاصفة يوم السبت الماضي، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 1,400 رحلة داخلية ودولية في أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات التتبع اللحظي، بلغ عدد الرحلات المتأخرة داخل الولايات المتحدة أو المتجهة إليها أو المغادرة منها 8,558 رحلة، فيما وصل عدد الرحلات الملغاة داخل البلاد إلى 686 رحلة من أصل 1,072 رحلة أُلغيت على مستوى العالم.

وأشار الموقع إلى أن مطار أوهير الدولي في شيكاغو، ولاية إلينوي، كان الأكثر تضررًا، حيث أُلغي ما لا يقل عن 121 رحلة حتى الآن.