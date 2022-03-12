عاشت في العراق وسوريا.. الأمن الألماني يعتقل امرأة تدير شبكة لتمويل داعش

شفق نيوز/ أعلن الادعاء العام الألماني، يوم السبت، عن إلقاء القبض على امرأة ألمانية في مطار فرانكفورت صدرت بحقها مذكرة توقيف أواخر العام الماضي، لإدارة شبكة تبرعات لعضوات تنظيم داعش.

وقال الادعاء الألماني في بيان نشره موقع دوتشه فيله عربي، إن المرأة كانت قد سافرت إلى سوريا مع زوجها عام 2013، حيث انضما لتنظيم داعش مطلع عام 2014 على أقصى التقدير.

وأشار إلى أنه عقب مقتل زوجها وهو يقاتل ضمن صفوف التنظيم في عام 2015، تزوجت المرأة من مقاتلين اثنين آخرين في التنظيم على التوالي وعاشت في العراق وسوريا حتى مطلع عام 2019.

وبين انه عقب اعتقالها من قبل قوات كوردية في أوائل عام 2019، انخرطت المتهمة في جمع أموال لأعضاء داعش في مخيمات اللاجئين في شمال سوريا، وفي نهاية عام 2019 تزوجت المرأة من عضو رفيع المستوى في داعش كزوجة ثانية وواصلت تقديم الدعم المالي لأعضاء داعش.

وبحسب البيانات، كانت المتهمة محتجزة في تركيا منذ عام 2020 حتى عودتها إلى ألمانيا، واعتقلت المرأة أمس الجمعة.

وكانت مذكرة التوقيف قد صدرت بالفعل في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر2021، ومن المقرر عرضها على قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية اليوم.