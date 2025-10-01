عادة مزعجة لباراك أوباما تكشف عنها زوجته ميشيل

شفق نيوز- واشنطن

كشفت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، يوم الأربعاء، أن زوجها له عادة "مزعجة" كان يمارسها وكانت تجعلها ترغب في "ضربه على رأسه".

وتطرقت السيدة الأولى سابقاً إلى أن أصوات "مضغ زوجها المزعجة" كانت تثير انزعاجها، وذلك خلال مناقشة حول زواجهما مع طبيبة العائلة الدكتورة أورنا غورالنيك في حلقة من بودكاست "IMO" الخاص بها.

وتحدثت أوباما – التي لها ابنتان، ساشا (24 عاماً) وماليا (27 عاماً) – كيف أنهما يجدان نفسيهما غالباً ليس لديهما ما يتحدثان عنه وقت العشاء الآن بعد أن أصبحا ينامان بمفردهما.

وقالت أوباما: "كانت دائما لدينا الطفلتان لنتحدث عنهما، لكن ليس على أساس يومي. لقد لاحظنا كم من وقتنا قضيناه في الحديث عنهما، أليس كذلك؟ والآن بعدما غادرتا المنزل، أصبح الأمر كأننا نقول: حسناً، عن ماذا سنتحدث؟".

وقاطعها شقيقها ومشاركها في التقديم، كريغ روبنسون، ليقترح أن ثمة دائماً "شيء يمكن التحدث عنه" مع شريك الحياة، لكن المعالِجة لم توافقه الرأي.

ورأت غورالنيك أن "هناك طريقة لتكون بجانب شخص آخر، حتى في صمت، يمكن أن تكون حيوية للغاية".

ثم تحدت المحللة النفسية، ميشيل أوباما أن تكشف عما تفكر فيه حقاً عندما تجلس مقابل زوجها على الطاولة، وأن تعبر عن مشاعرها العميقة بصوت عالٍ، فقالت: "كم مرة يسألك أحدهم: بماذا تفكرين؟.. وأنت تردين: دعني أختلق شيئاً، لأنني في الحقيقة لا أريد أن أخبرك بما كنت أفكر به، وهو: طريقتك في المضغ تجعلني أرغب في صفعك على رأسك".

واعتبرت غورالنيك أن هذا الموضوع سيكون "مثيراً جداً" للطرح، قبل أن تتساءل أوباما عن فكرة مصارحة زوجها بانزعاجها من عادته.

وقالت مازحة: "لماذا يزعجني مضغك إلى هذا الحد؟ فلنناقش ذلك"، ثم أضافت: "لا أعلم إن كنت سأطرح ذلك فعلاً عليك".

ورأت غورالنيك أن سماع صوت مضغ شخص ما يشبه الاستماع إلى "جوهر" هذا الشخص، لكنها اعترفت أيضاً بأن الانزعاج من أصوات المضغ "أمر شائع" في الحياة الزوجية.

وأوضحت أوباما قائلة: "البنات وأنا ننزعج كثيراً من طريقة باراك في المضغ"، في إشارة إلى ابنتيهما.

وفي جزء آخر من الحلقة، تطرقت ميشيل أوباما (61 عاماً) إلى صعوبة الحفاظ على العلاقة الزوجية تحت الأضواء العامة، وصرحت قائلة عن زواجها: "حتى عندما يكون رائعاً، فإنه يبقى صعب التقبل".

ميشيل أوباما، التي نفت في وقت سابق من هذا العام شائعات الطلاق التي لا أساس لها، متزوجة من أوباما (64 عاماً) منذ عام 1992.